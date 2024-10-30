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الانتخابات الأميركية.. انتشال 475 بطاقة تالفة من صندوق اقتراع احترق

ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الأميركية
31 أكتوبر 2024 00:58

واشنطن (وكالات)

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أعلن مسؤول محلي، أمس، أنه تم انتشال حوالي 475 بطاقة تالفة من صندوق اقتراع احترق أمس الأول في جنوب غرب واشنطن.
وأضاف مدقق مقاطعة كلارك جريج كيمسي أن العمال بدؤوا أمس، البحث في بطاقات الاقتراع التالفة للحصول على معلومات الناخبين من أجل الاتصال بهم بشأن الحصول على بطاقة اقتراع جديدة.
وأعرب عن اعتقاد المسؤولين أنه على الرغم من تلف البطاقات، سيكون بإمكان العمال جمع معلومات الناخبين منها.
وقال كيمسي: إن بطاقات الاقتراع التالفة منفصلة عن عدد غير معروف تم تدميره.
وتسببت أجهزة حارقة في إتلاف وتدمير مئات البطاقات في صندوق اقتراع في فانكوفر بواشنطن، كما ألحقت أضراراً بثلاث بطاقات اقتراع في صندوق في بورتلاند بولاية أوريجون، وانتقد مسؤولون ذلك واعتبروه «هجوماً على الديمقراطية» قبل يوم انتخابات ساخن. 
وقالت السلطات، إنه تم انتشال ما يكفي من المواد من العبوات الحارقة للربط بين الحريقين يوم الاثنين الماضي، بالإضافة إلى حادث وقع في 8 أكتوبر الجاري، عندما تم وضع عبوة حارقة في صندوق اقتراع مختلف في فانكوفر، ولم تتلف أي أوراق اقتراع في هذا الحادث.

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