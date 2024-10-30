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مجلس الأمن يدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها الدولية

موظفو «الأونروا» في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (أرشيفية)
31 أكتوبر 2024 00:59

نيويورك (الاتحاد)

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عبر مجلس الأمن الدولي، أمس، عن قلقه العميق بعد اعتماد قانون حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في إسرائيل، ودعا الدولة العبرية إلى احترام التزاماتها الدولية والامتيازات التي تتمتع بها «الأونروا» والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدات في قطاع غزة.
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى السماح لـ«الأونروا» بالقيام بمهامها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل مناطق عملياتها.
وشدد على أنه لا توجد منظمة يمكنها أن تحل محل «الأونروا» في خدمة الفلسطينيين، وحذر من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات الوكالة وتقويضها.
كما دعا إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

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