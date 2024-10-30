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أمواج عاتية وإجلاء الآلاف مع اقتراب إعصار من تايوان

أمواج عاتية وإجلاء الآلاف مع اقتراب إعصار من تايوان
31 أكتوبر 2024 00:44

 ضربت أمواج بلغ ارتفاعها خمسة أمتار سواحل تايوان الأربعاء مع اقتراب إعصار كونغ-ري الذي يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشتد قوته قبل وصوله إلى الجزيرة، ليصبح واحداً من أقوى العواصف منذ سنوات.تجاوزت سرعة الرياح الناتجة عن إعصار كونغ-ري في بعض الأحيان 230 كيلومتراً في الساعة عند اقترابها من الساحل، بحسب أحدث نشرة أصدرها المركز الأميركي للتحذير من الأعاصير.
ومن المتوقع أن يولد الإعصار رياحا «مدمرة» عندما يصل إلى اليابسة الخميس في جنوب شرق تايوان، وهو جزء من الجزيرة لا يشهد كثافة سكانية عالية. ويبلغ عدد كسان تايوان 23 مليون نسمة.
وقد يبلغ مستوى المتساقطات أكثر من متر بحلول يوم الجمعة في المناطق الأكثر تأثراً، ما دفع إلى إجلاء آلاف الأشخاص في المناطق الأكثر عرضة للخطر، في إجراء احترازي.
وكونغ ري هو أشد من الإعصار غايمي، أقوى إعصار يضرب تايوان منذ ثماني سنوات عندما وصل في يوليو.
وأغلقت السلطات التايوانية الأربعاء المدارس والمكاتب في الجزر النائية في مقاطعة تايتونغ الشرقية حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار مباشرة.
وسيتم تعليق الدراسة والعمل في عدد من المدن والمناطق الخميس. وتم كذلك إلغاء العشرات من رحلات العبارات والطيران الداخلي الأربعاء.
من المتوقع هطول أمطار غزيرة على السواحل الشرقية والشمالية، وعلى جبال المناطق الوسطى والجنوبية كذلك، بحسب المركز الأميركي.
وتوقع خبير الأرصاد الجوية تشانغ تشون ياو في تصريح لوكالة فرانس برس أن تكون مقاطعة ييلان وهوالين في الشرق الأكثر تضرراً، وقدر أن يبلغ هطول الأمطار التراكمي من الثلاثاء إلى الجمعة من 800 إلى 1200 ملم.
وبدأت السلطات عمليات الإجلاء الأربعاء في ثماني مقاطعات ومدن، من ضمنها ييلان وهوالين وتايتونغ.
واضطر أكثر من 6200 شخص إلى مغادرة ديارهم في المساء.
وفي ييلان، تمت تعبئة الجنود لوضع أكياس الرمل ومساعدة السكان على حماية منازلهم.

 

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