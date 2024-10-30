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قتلى جراء انفجار بمصنع للصلب وسط المكسيك

قتلى جراء انفجار بمصنع للصلب وسط المكسيك
31 أكتوبر 2024 00:46

أعلنت الحكومة المكسيكية أن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم الأربعاء في انفجار وقع في مصنع للصلب في ولاية بوسط البلاد.
وقال مسؤول الحماية المدنية في ولاية تلاكسكالا، يوفينسيو نييتو لتلفزيون محلي «قضى 12 عاملاً وأصيب آخر ونقل إلى المستشفى».
ووقع الحادث قرابة الساعة 03,00 بالتوقيت المحلي(09,00 بتوقيت غرينتش) في أحد أبراج مجمع الصلب Aceros Simec، الواقع في منطقة صناعية في أصغر الولايات المكسيكية الـ 32.
وقال «امتزج الفولاذ مع الماء ما أدى إلى الانفجار لكن من الضروري كشف ما حدث بدقة».
وخدمات الطوارئ والنيابة العامة المحلية في الموقع لدعم الضحايا وفتح تحقيق في أسباب الحادث. وأعربت حاكمة تلاكسكالا، لورينا كويلار عن أسفها للحادث وقالت، إنها «تنسق الجهود اللوجستية ميدانيا».
تقدم مجموعة Simec المدرجة في بورصة المكسيك، نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها شركة رائدة في تصنيع قضبان وأسلاك الفولاذ ومشتقاتها في المكسيك والولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

 

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