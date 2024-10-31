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البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بحظر نشاط الأونروا

البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بحظر نشاط الأونروا
31 أكتوبر 2024 14:03

أدان البرلمان العربي، بشدة حظر إسرائيل نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» داخل الأراضي الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية وتحد سافر لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي - في بيان له اليوم - على الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.

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ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.

 

المصدر: وام
البرلمان العربي
الأونروا
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