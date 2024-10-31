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الشرطة الألمانية تلاحق رجلاً ترك حقيبة متفجرات بمحطة قطار

الشرطة الألمانية تلاحق رجلاً ترك حقيبة متفجرات بمحطة قطار
31 أكتوبر 2024 14:09

قالت الشرطة الألمانية إنها تبحث عن رجل ترك حقيبة بها مواد متفجرة بمحطة قطار في برلين وهرب بعد أن أوقفه أفراد من الشرطة الاتحادية.
وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز اليوم الخميس: «نحقق في كل الاحتمالات»، مضيفاً أن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد هوية المشتبه به.
ونقل منشور على منصة إكس عن الشرطة قولها إنها أوقفت الرجل في محطة نويكولن بالعاصمة الألمانية عصر أمس الأربعاء. وهرب الرجل من مكان الواقعة، ثم تم العثور على متفجرات في حقيبة تركها خلفه.
وأضاف المنشور أن الحقيبة نُقلت إلى مكان مجاور لانتظار السيارات، حيث نُفذت عملية تفجير تحت المراقبة.
وأفادت صحيفة بيلد بأن الحقيبة كانت تحتوي على مادة بيروكسيد الأسيتون، وهي عبارة عن مسحوق أبيض شديد الانفجار.
ولم يتسن للشرطة تأكيد أو نفي ما ورد عن نوع المتفجرات. 

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المصدر: رويترز
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