هاريس وترامب في زيارة لولاية نيفادا

تسعى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب إلى جذب الناخبين المنحدرين من أميركا اللاتينية خلال زيارتهما إلى ولاية نيفادا اليوم الخميس.

ونيفادا هي أصغر الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تلعب دوراً حاسماً في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم الثلاثاء (الخامس من نوفمبر).

ويمثل الأميركيون من أصل لاتيني نحو 30 بالمئة من سكان نيفادا، وعادة ما يكونوا مصدر قوة للديمقراطيين. وحصل ترامب على دعم 38 بالمئة منهم في سلسلة من استطلاعات الرأي أجرتها رويترز/إبسوس هذا الشهر، ارتفاعاً من 32 بالمئة في الفترة ذاتها في 2020.

وأظهرت استطلاعات الرأي حصول هاريس على دعم 50 بالمئة من أصوات الناخبين من أصل لاتيني، مقارنة مع 54 بالمئة حصل عليها الرئيس الديمقراطي جو بايدن في أكتوبر 2020.

وسوف تلقي المغنية جنيفر لوبيز كلمة في تجمع جماهيري لهاريس في لاس فيجاس حيث ستقدم فرقة الروك المكسيكية (مانا) عرضاً هي الأخرى، في حين سيعقد ترامب تجمعاً جماهيرياً إلى الجنوب الشرقي من المدينة في هندرسون، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 330 ألف نسمة.