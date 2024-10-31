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قتلى وجرحى في قصف على خاركيف

قصف على خاركيف
31 أكتوبر 2024 18:24

أدى قصف استهدف مبنى في شمال شرق مدينة خاركيف، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات الأوكرانية اليوم الخميس.
وقال مكتب المدعي العام إن عدد القتلى "ارتفع إلى ثلاثة" بعد أن انتشل المسعفون جثتي رجل ومراهق يبلغ 15 عاما من تحت الأنقاض.
وقال الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، في وقت سابق، إن القتيل الثالث طفل يبلغ 12 عاما.
وذكر مكتب المدعي العام أن "35 شخصا أصيبوا في الهجوم".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي إن قنبلة أصابت، مساء أمس الأربعاء، مبنى في خاركيف ثاني مدن أوكرانيا.
وأظهر تسجيل فيديو نشر على الإنترنت فجوة كبيرة في واجهة المبنى.
وأظهرت صور أخرى، نشرتها الشرطة الوطنية، جدرانا مدمرة ومعادن وملابس وقطع أثاث، في موقع الهجوم.
وتقع خاركيف على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود مع روسيا في شمال شرق أوكرانيا.
ويدعو زيلينسكي الدول الغربية الحليفة لبلاده لإمداد أوكرانيا بدفاعات أكثر فاعلية، وخصوصا بصواريخ بعيدة المدى.

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المصدر: آ ف ب
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