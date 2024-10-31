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مسؤولون أميركيون: لا اختراقات سيبرانية لأنظمة الانتخابات

ناخب يدلي بصوته في الانتخابات الأميركية
1 نوفمبر 2024 01:10

واشنطن (الاتحاد)

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قال أحد كبار مسؤولي الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، إنه قبل أقل من أسبوع من يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر، «لم يتمكن الخصوم الأجانب» من المساس بالبنية التحتية لنظام الانتخابات في الولايات المتحدة. 
وقالت جين إيسترلي، رئيسة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الفيدرالية: «لا توجد مؤشرات على أن بعض الدول تمكنت من اختراق البنية التحتية للانتخابات الأميركية». 
وأضافت، في تصريحات صحفية: «في رأيي، لن يكون ذلك ممكناً، لا أعتقد أنه من الممكن أن يتلاعب فاعل خبيث ببنيتنا التحتية للتصويت بطريقة من شأنها أن يكون لها تأثير مادي على نتيجة الانتخابات الرئاسية، من دون أن يتم اكتشافه». 
وذكرت إيسترلي ومسؤولون آخرون في مجال الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، أن ثقتهم في مواجهة الهجمات السيبرانية ترجع جزئياً إلى عدم وجود نظام فردي أو مركزي يمكن اختراقه، بالإضافة إلى التنوع الكبير في الأجهزة والبرامج وأنظمة الاتصالات المستخدمة في الولايات القضائية على المستويين الإقليمي والمحلي، والتعزيز التكنولوجي المكثف في جميع الولايات الخمسين منذ انتخابات عام 2000.

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