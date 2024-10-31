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باكستان.. فرض إجراءات إغلاق تتعلق بالمناخ في لاهور

جانب من مدينة لاهور
1 نوفمبر 2024 01:10

إسلام آباد (وكالات)

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فرضت باكستان، أمس، إجراءات الإغلاق التي تتعلق بالمناخ على ثاني أكبر مدنها، حيث منحت الأطفال المرضى عطلة لمدة ثلاثة أشهر، كما نصحت السكان بارتداء الكمامات في ظل تدهور جودة الهواء، حسبما أعلن المسؤولون. 
وتم فرض ما يطلق عليه المسؤولون «الإغلاق الأخضر» في ما لا يقل عن 11 منطقة في مدينة لاهور بشرق البلاد، بعدما خيمت طبقة سميكة من الدخان على المدينة. 
وقالت الوزيرة الإقليمية مريم أورانجزيب إن السلطات منحت الأطفال الذين لديهم تاريخ من الإصابة بمرض في الرئة أو مشاكل في التنفس عطلة لمدة ثلاثة أشهر. 
وقال راجا جاهانجير، مدير وكالة المناخ المحلية، إنه تم منع سير عربات «الريكشا» ذات الثلاث عجلات، التي تعد وسيلة نقل شهيرة في المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، جزئياً في لاهور من أجل خفض الانبعاثات. 
وفي سياق آخر، قتل ضابط، وجنديان اثنان، مقابل مقتل 8 مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال مواجهة مسلحة دارت بين الطرفين في منطقة «بانو»، شمال غرب باكستان.

باكستان
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المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
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