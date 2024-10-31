الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إحباط هجوم «حوثي» في تعز

جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (أرشيفية)
1 نوفمبر 2024 01:10

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الهلال الأحمر" يواصل دعم القطاع الصحي ضمن حملة نبض الشرق بحضرموت
4 آلاف إصابة بالملاريا في تعز اليمنية

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، هجوماً حوثياً في قطاع «الكدحة» بمحور «البرح» غربي محافظة تعز.
وأفاد مصدر عسكري بأن القوات اليمنية خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة مع مسلحين حوثيين جراء محاولتهم مهاجمة مواقع عسكرية.
وأكد المصدر أن الاشتباكات أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، وأسكتت مصادر نيرانهم.
وقال إن «كل تحركات الحوثيين مرصودة بدقة على طول خطوط التماس، ولن يتمكنوا من تحقيق أدنى اختراق».
يشار إلى أن الاشتباكات هي الثانية من نوعها التي تخوضها القوات اليمنية ضد الحوثيين خلال أقل من أسبوع في الجبهة ذاتها.

القوات اليمنية المشتركة
القوات اليمنية
اليمن
الجيش اليمني
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
محافظة تعز
تعز
جماعة الحوثي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
من الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية (تصوير: سعيد عبد الحميد)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو إلى حماية قانونية «الأونروا»
1 نوفمبر 2024
ترامب داخل شاحنة نفايات تحمل اسمه (رويترز)
الأخبار العالمية
هاريس وترامب يكثفان حملاتهما الانتخابية
1 نوفمبر 2024
فيليب لازاريني
الأخبار العالمية
فيليب لازاريني لـ«الاتحاد»: حظر عمل «الأونروا» يحرم مئات آلاف الأطفال من التعليم
1 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©