الجيش الإسرائيلي يهدم مكتباً لـ«الأونروا» في الضفة

رام الله، القاهرة (الاتحاد)

هدم الجيش الإسرائيلي، أمس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في مخيم «نور شمس»، شرق طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن رئيس لجنة خدمات مخيم «نور شمس»، نهاد الشاويش، قوله، إن «جرافات الاحتلال هدمت مكتب الأونروا الكائن وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية».

وأوضح الشاويش أن «مخيم نور شمس يضم مدرستين تابعتين للأونروا، واحدة للإناث وأخرى للذكور، وتقدم كلتاهما خدمات تعليمية لما مجموعه 1536 بحسب بيانات العام الدراسي 2022 - 2023».

وأشار إلى أن المخيم يحتوي أيضاً على مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الرضع والأطفال، والتطعيمات والفحوص الطبية، وعيادة أسنان، وكلها يديرها مكتب «الأونروا».

وفي سياق آخر، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به «الأونروا» وضرورة عدم إعاقة عملها، مشدداً على أهمية تطبيق حل الدولتين لكونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، وليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.