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إسرائيل تنذر 10 قرى لبنانية بالإخلاء

تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
1 نوفمبر 2024 01:10

بيروت (الاتحاد)

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أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، أهالي 10 قرى جنوب لبنان بالإخلاء فوراً والتوجّه إلى شمال نهر الأولي، تمهيداً لقصف المنطقة.
جاء ذلك في بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في 10 قرى، نشره متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس».
واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أن إنذار الجيش الإسرائيلي المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن بأكملها بالنزوح عن مناطقهم ومنازلهم تعد «جريمة حرب».
وقال ميقاتي في بيان: «التهديدات التي تطلقها إسرائيل ضد المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي قتلاً وتدميراً وتخريباً».
وأضاف أنه «أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الدبلوماسية الفاعلة»، مطالباً «بتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وهذا النهج المرفوض بكل المعايير الدولية والإنسانية».
وأردف ميقاتي: «تبلغنا من الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين أنه سيسعى في إسرائيل للتوصل إلى حل يوقف إطلاق النار تمهيداً للبحث عن سبل التطبيق الكامل للقرار 1701».

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