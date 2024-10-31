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احتراق إمدادات طبية جراء قصف إسرائيلي على مستشفى في شمال غزة

جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة
1 نوفمبر 2024 01:10

غزة (الاتحاد)

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قال مسؤولون في مجال الصحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن 57 فلسطينياً قُتلوا في ضربات إسرائيلية على أنحاء القطاع أمس، معظمهم في الشمال، حيث أصابت إحدى الهجمات مستشفى، مما أدى إلى اشتعال النيران في إمدادات طبية وتعطل العمليات.
وقال عيد صباح، مدير التمريض في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، إن بعض العاملين أصيبوا بحروق بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الثالث من المستشفى.
وناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة جميع الهيئات الدولية حماية المستشفيات والطواقم الطبية من العمليات الإسرائيلية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن معظم الضحايا قتلوا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن المنظومة الصحية انهارت قبل عدة أسابيع في شمال القطاع الذي يتعرض لعدوان بري شامل لليوم 27 على التوالي، مما أدى لمقتل أكثر من 1300 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.

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