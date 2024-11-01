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الشرطة اليونانية: انفجار شقة في أثينا سببه قنبلة

الشرطة اليونانية: انفجار شقة في أثينا سببه قنبلة
1 نوفمبر 2024 14:19

 ذكرت الشرطة اليونانية اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع في شقة في أثينا، وأسفر عن مقتل رجل وإصابة امرأة بجروح خطيرة، ناجم عن قنبلة بدائية الصنع. 
وقالت السلطات في بيان، إن الشرطة التي فتشت الشقة، التي تدمرت ضبطت مسدسين وذخيرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة و«أدلة رقمية أخرى». وأضاف البيان أن وحدة جرائم العنف الخاصة التابعة للشرطة تحقق في الانفجار.
 وانتشل رجال الإطفاء، الذين هرعوا للتعامل مع الانفجار بعد ظهر أمس الخميس، المرأة المصابة من بين الحطام وعثروا لاحقا على جثة رجل، أثناء استخدام كلاب بوليسية لتفتيش الشقة للبحث عن ناجين آخرين، طبقا لما ذكرته خدمة الإطفاء.
 وقالت الشرطة إن المرأة المصابة يونانية، بينما لم يتم تحديد هوية الرجل القتيل. ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هويتها.
 يشار إلى أن الانفجار الذي وقع في حي امبيلوكيبي السكني وسط العاصمة، أسفر عن تدمير الجدران الداخلية والخارجية من شقة في الطابق الثالث، ما أدى إلى تدمير سياج الشقة، وإلحاق أضرار بشقق مجاورة.

 

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