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الأمم المتحدة: التحرك المبكر قد يقلص دمار الفيضانات

الأمم المتحدة: التحرك المبكر قد يقلص دمار الفيضانات
1 نوفمبر 2024 16:17

 قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، إن أنظمة التحذير الفعالة من الفيضانات قد تساعد في تجنب مستوى الدمار الذي لحق بمنطقة بلنسية في إسبانيا هذا الأسبوع.
وقالت كلير نوليس من المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية دورية «يتعين علينا ضمان وصول التحذيرات المبكرة لمن يحتاجونها... ويتعين علينا ضمان أن تؤدي التحذيرات المبكرة إلى اتخاذ إجراءات مبكرة قائمة على أساس المعلومات».
وأحجمت نوليس عن التعليق عما إذا كانت مدريد تعاملت بوتيرة بطيئة للغاية من أجل تحذير السكان من الفيضانات واكتفت بقول إن هذا أمر «يتعين على السلطات الإسبانية فحصه». 

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المصدر: رويترز
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