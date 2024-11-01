ارتفاع حصيلة إعصار «كونغ-ري» في تايوان

تعمل فرق الصيانة والتنظيف في تايوان الجمعة على إزالة مخلفات الإعصار كونغ-ري أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة، بعدما تسبب بمقتل شخصين على الأقل وجرح 580 آخرين.

وبلغت العاصفة اليابسة في جنوب شرق تايوان في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 184 كيلومتراً في الساعة وأمطار غزيرة. واجتاحت العاصفة الجزيرة برمتها، واقتلعت أشجارا، وتسبّبت بفيضانات وانزلاقات تربة.

وأفادت هيئة الإغاثة الوطنية بأن سائق دراجة نارية يبلغ 48 عاما قتل بسبب سقوط عمود كهرباء في تايبيه الخميس، وقتلت امرأة تبلغ 56 عاما بعد سقوط شجرة على سيارتها في مقاطعة نانتو في وسط البلاد، بينما جرح 580 شخصاً آخرين.

وتجري عمليات بحث للعثور على أربعة أشخاص توجهوا إلى جبال في وسط تايوان للصيد الأربعاء، ولا تتوافر أي أخبار عنهم.

وأُنقذ متنزهان تشيكيان الجمعة علقا في حديقة تاروكو في مقاطعة هوالين خلال مرور الإعصار.

ومع عبور مضيق تايوان في اتجاه الصين الجمعة، ضعفت قوة الإعصار كونغ-ري وتحول إلى عاصفة استوائية قوية، وفقا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

واستؤنف العمل وعاد الطلاب إلى الصفوف الدراسية، وأعيد فتح المتاجر والمطاعم في كل أنحاء تايوان.

ومع ذلك، ما زال حوالي 78500 منزل بدون كهرباء، وألغيت 191 رحلة طيران محلية ودولية.

وما زالت عشرات رحلات العبّارات والسكك الحديد معلقة.

وقال بان لي تشو لوكالة فرانس برس من أمام مطعمه في تايبيه حيث دمّرت الرياح الستائر الخارجية «كان الإعصار قوياً جداً».