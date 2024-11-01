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طائرة مسيرة تهاجم منشأة نفطية روسية

جنديان أوكرانيان يطلقان طائرة مسيرة
1 نوفمبر 2024 17:43

طائرة مسيرة تهاجم منشأة نفطية روسية
قال فلاديمير فلاديميروف‭‭ ‬‬حاكم منطقة ستافروبول في جنوب روسيا‭،  ‬‬اليوم الجمعة، إن طائرة مسيرة سقطت على مستودع للنفط بالمنطقة.
وهذا هو ثاني هجوم في يومين متاليين على منشآت للوقود والطاقة في روسيا، بعد فترة هدوء استمرت نحو سبعة أسابيع منذ تعرض منشأة وقود في "تولا" للهجوم في 10 سبتمبر الماضي.
وقال فلاديميروف، عبر تطبيق "تلغرام"، إن الواقعة التي شهدها مستودع "سفيتلوجراد" للنفط لم تسفر عن إصابات.
واستهدف هجوم بطائرات مسيرة، أمس الخميس، عدة منشآت للوقود والطاقة في منطقة "باشكورتوستان" بوسط روسيا حيث تتمركز "باشنفت"، وهي شركة نفط كبرى تابعة لـ"روسنفت" أكبر شركة منتجة للنفط في البلاد.
وتأتي الهجمات بعد أيام من نشر صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرا عن محادثات في مراحل مبكرة بين أوكرانيا وروسيا بشأن وقف تبادل الضربات الجوية على منشآت الطاقة. ونفى الكرملين صحة هذا التقرير.

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المصدر: رويترز
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