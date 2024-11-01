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"الصحة العالمية": استئناف حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة

طفلة تتلقى جرعة من لقاح ضد شلل الأطفال في قطاع غزة (أرشيفية)
1 نوفمبر 2024 19:26

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الجولة الثانية من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة ستستأنف غدا السبت.
يأتي الإعلان بعد يوم من دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بشكل عاجل، إلى تسهيل إتمام الحملة على وجه السرعة.
بدأت حملة التطعيم في الأول من سبتمبر الماضي بعدما أكد القطاع تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال فيه منذ 25 عاما.
واستُكملت جولة أولى من التطعيم في أنحاء قطاع غزة وبدأت الجولة الثانية الضرورية من أجل المناعة كما هو مقرر في 14 أكتوبر الماضي أولا في وسط غزة ومن ثم في جنوبها، بفضل ما وصفت بأنها هدن إنسانية.
لكن منظمة الصحة العالمية أجّلت المرحلة الأخيرة في الشمال والتي كان من المقرر أن تبدأ في 23 أكتوبر نتيجة "القصف الكثيف" الذي جعل الظروف الميدانية "مستحيلة".
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على منصة إكس "حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة جاهزة للاستئناف غدا. تأكدنا من الهدنة الإنسانية اللازمة في مدينة غزة للقيام بالحملة".
وأضاف "للأسف، فإن المنطقة التي تغطيها الحملة، تم تقليصها بشكل كبير مقارنة بجولة التطعيم الأولى، ما سيترك بعض الأطفال غير محميين ويواجهون خطرا أكبر بالإصابة".
وفي تبريرها الأساسي لتأجيل التطعيم في الشمال، قالت المنظمة إن المنطقة التي تمّت الموافقة على الهدن الإنسانية فيها باتت تشمل مدينة غزة فحسب، ما يعني أن العديد من الأطفال لم يتمكنوا من تلقي الجرعة الثانية.
وقالت إن من شأن ذلك "أن يعرّض إلى خطر كبير جهود وقف انتقال فيروس شلل الأطفال في غزة".
وتفيد المنظمة أن هناك حاجة إلى التطعيم بجرعتين منفصلتين على الأقل لمنع انتقال فيروس شلل الأطفال، ما يعني أنه يتعيّن أن يتلقى 90 في المئة من جميع الأطفال تحت سن العاشرة اللقاح.

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المصدر: وكالات
قطاع غزة
غزة
شلل الأطفال
حملة تلقيح
منظمة الصحة العالمية
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