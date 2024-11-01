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"آبل" تحقق نتائج مالية تفوق التوقعات

رجل يتصفح هاتفه وفي الخلفية شعار "آبل"
1 نوفمبر 2024 19:37

نشرت شركة "آبل"، اليوم الخميس، نتائج ربعية أتت أفضل بقليل مما كان متوقعا، ويرجع ذلك تحديدا إلى انتعاش مبيعات هواتف "آي فون".
بلغ صافي ربح "آبل" للربع الممتد بين يوليو وسبتمبر 14,7 مليار دولار أميركي.
ووصل سعر سهم "آبل" إلى 1,64 دولارا، وهو رقم أفضل مما كان يتوقعه المحللون (1,60 دولارا)، بحسب إجماع توصلت إليه "فاكت سيت".
واعتمدت الشركة على منتجها الرئيسي "آي فون" الذي زادت مبيعاته بنسبة 5,5% على أساس سنوي.
كانت "آبل" شهدت ربعي سنة متتاليين انخفضت خلالهما إيراداتها المتأتية من هواتفها الذكية الشهيرة.
ومن بين الجوانب التي عززت إيرادات الشركة، خدماتها التي تتضمّن متجر التطبيقات "آب ستور"، ومنصتي البث التدفقي للموسيقى "آي ميوزيك" و"آبل تي في بلس"، وخدمة الدفع "آبل باي"، بالإضافة إلى تخزين البيانات مِن بُعد "آي كلاود".
وحققت الخدمات نموا بـ12%، وهي نسبة أعلى بكثير مما سُجّل في مختلف الأقسام الأخرى في الشركة، وتمثل راهنا أكثر من ربع إيرادات "آبل" (26%).
وفي المجموع، بلغ إجمالي إيرادات الربع الرابع 94,9 مليار دولار، بزيادة 6% على أساس سنوي.

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المصدر: رويترز
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