الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 8 أشخاص جراء انهيار سطح لمحطة للسكك الحديدية شمال صربيا

مقتل 8 أشخاص جراء انهيار سطح لمحطة للسكك الحديدية شمال صربيا
1 نوفمبر 2024 19:49

قضى ثمانية أشخاص على الأقل الجمعة بعد انهيار جزء من السقف الخارجي لمحطة قطار في نوفي ساد في شمال صربيا، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ، وفق ما أعلن وزير الداخلية إيفيكا داسيتش.
وصرّح داسيتش للصحافة "عثر على ثماني جثث... وهناك شخصان في المستشفى، أحدهما في حال حرجة".
وأضاف أن "عملية الإنقاذ لا تزال جارية وهي معقدة للغاية وتمت تعبئة أكثر من 80 عنصر إنقاذ".
وأوضح أن المنقذين على اتصال بشخصين محاصرين تحت الأنقاض.
من جانبه، وعد رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوتشيفيتش بإجراء تحقيق في أسباب الحادث.
وقال فوتشيفيتش "سنعمل على تحديد المسؤولين الذين كان ينبغي عليهم ضمان سلامة المبنى.
تعازي لأسر القتلى"، مضيفا "إنها جمعة سوداء بالنسبة إلينا، لصربيا بأكملها، لنوفي ساد". 

أخبار ذات صلة
«الإجهاد العضلي» يُبعد يامال من إسبانيا
إسبانيا تُسرح «الجناح» في «الأمم الأوروبية»!
المصدر: آ ف ب
صربيا
آخر الأخبار
«أبيض الناشئين» يكسب الكويت ودياً
الرياضة
«أبيض الناشئين» يكسب الكويت ودياً
اليوم 21:05
جوارديولا: مانشستر سيتي يواجه «حالة طوارئ»
الرياضة
جوارديولا: مانشستر سيتي يواجه «حالة طوارئ»
اليوم 21:02
أتلتيكو مدريد يحظر 9 مشجعين مدى الحياة!
الرياضة
أتلتيكو مدريد يحظر 9 مشجعين مدى الحياة!
اليوم 20:56
معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
الرياضة
معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
اليوم 20:53
إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
الرياضة
إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
اليوم 20:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©