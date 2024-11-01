مقتل 8 أشخاص جراء انهيار سطح لمحطة للسكك الحديدية شمال صربيا

قضى ثمانية أشخاص على الأقل الجمعة بعد انهيار جزء من السقف الخارجي لمحطة قطار في نوفي ساد في شمال صربيا، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ، وفق ما أعلن وزير الداخلية إيفيكا داسيتش.

وصرّح داسيتش للصحافة "عثر على ثماني جثث... وهناك شخصان في المستشفى، أحدهما في حال حرجة".

وأضاف أن "عملية الإنقاذ لا تزال جارية وهي معقدة للغاية وتمت تعبئة أكثر من 80 عنصر إنقاذ".

وأوضح أن المنقذين على اتصال بشخصين محاصرين تحت الأنقاض.

من جانبه، وعد رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوتشيفيتش بإجراء تحقيق في أسباب الحادث.

وقال فوتشيفيتش "سنعمل على تحديد المسؤولين الذين كان ينبغي عليهم ضمان سلامة المبنى.

تعازي لأسر القتلى"، مضيفا "إنها جمعة سوداء بالنسبة إلينا، لصربيا بأكملها، لنوفي ساد".