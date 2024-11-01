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أميركا تعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
1 نوفمبر 2024 22:17

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ستقدم مساعدة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 425 مليون دولار أميركي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، إن المساعدة "ستؤمن قدرات إضافية لأوكرانيا تلبي حاجاتها الأكثر إلحاحا".
وأضافت الوزارة أن الحزمة الجديدة من المساعدات "تشمل: صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي وذخائر للمنظومات الصاروخية والمدفعية وآليات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات".
وأوضح البنتاغون أن الحزمة، التي ستسحب من المخزونات الأميركية، تشمل أيضا ذخائر جو-أرض ومعدات طبية وذخائر هدم وقطع غيار.
وتابعت "ستواصل الولايات المتحدة العمل... لتلبية متطلبات ساحة المعركة الملحة في أوكرانيا".
والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا، إذ تعهدت بتقديم أكثر من 60 مليار دولار أميركي من الأسلحة والذخائر وغيرها من المساعدات الأمنية منذ الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.

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