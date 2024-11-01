«كنتاكي» تنفي مزاعم التزوير في الانتخابات الأميركية

واشنطن (وكالات)

نفى مسؤولون في ولاية كنتاكي مزاعم التزوير في الانتخابات، بعد تداول مقطع فيديو يظهر ما وصف بتزوير في أحد آلات التصويت.

ويظهر الفيديو ناخباً يحاول الإدلاء بصوته للرئيس السابق دونالد ترامب على آلة تصويت تعمل باللمس، لكن الآلة لم تختر ترامب، بل يذهب الصوت مباشرة إلى كامالا هاريس.

وقال توني براون، أمين مقاطعة لوريل، إن هذا «ليس تزويراً، ولكن نتيجة لكيفية لمس الناخب للشاشة»، وفق ما أوردت شبكة CNN.

وأضاف براون أن الناخب الذي نشر الفيديو أدلى بصوته، وأكد أن الاختيارات كانت صحيحة.

وعن سبب حدوث ذلك، قال براون إنه «بسبب ضرب بعض الفراغات بين الخانات الخاصة بأسماء المرشحين».

وتم فحص الآلة التي ظهرت في الفيديو، من قبل ممثل مكتب المدعي العام في كنتاكي، بالإضافة إلى مسؤولي مقاطعة لوريل.

وذكرت «CNN» أن هذه الآلة لم تشهد أي مشكلات في السابق، ولم تواجه أي شكاوى منذ عودتها إلى الخدمة.

ومع ذلك، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام في كنتاكي إن محققيه أوصوا بإخراج آلة التصويت من الخدمة.