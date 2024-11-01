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ترامب يرفع دعوى قضائية ضد شبكة «CBS»

دونالد ترامب
2 نوفمبر 2024 01:08

واشنطن (وكالات)

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رفع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة «CBS»، بسبب مقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس أذيعت في أوائل أكتوبر، ووصفتها الدعوى بأنها «مضللة»، وفقاً لوثائق مقدمة للمحكمة.
وتزعم الدعوى، التي رُفِعَت أمام محكمة في تكساس، أن الشبكة بثت إجابتين مختلفتين من رد هاريس على سؤال يتعلق بالحرب في غزة.
ولم تتضمن النسخة التي بُثَّت خلال برنامج «60 دقيقة» في السادس من أكتوبر، ما وصفته الدعوى القضائية بـ«الرد المشوّش» من هاريس حول تأثير إدارة بايدن على سلوك إسرائيل في الحرب.
وقال متحدث باسم الشبكة: «مزاعم ترامب المتكررة ضد برنامج 60 دقيقة كاذبة، والدعوى القضائية التي رفعها لا أساس لها على الإطلاق، وسنتصدى لها بقوة».

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