روسيا تعلن السيطرة على 12 منطقة أوكرانية في أسبوع

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة جيشها على 12 منطقة سكنية، واحدة في خاركيف و11 في دونيتسك بأوكرانيا في أسبوع.

وأشارت الوزارة، في بيان أمس، إلى أن الهجمات الروسية نُفِّذت على نقاط عسكرية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة و«مسيّرات».

وذكرت أن الجيش الروسي قصف مستودعات ذخيرة ووقوداً ونقاطاً يتمركز فيها جنود أوكرانيون، وأسرَ 54 جندياً أوكرانياً.

وفي سياق آخر، قالت القوات المسلحة الأوكرانية أمس، إن روسيا أطلقت أكثر من 2000 طائرة هجومية مسيرة على أهداف في أنحاء أوكرانيا الشهر الماضي.

وقال مسؤولون من كييف إن «موسكو نفذت ضربات جوية منتظمة على المدن والبلدات الأوكرانية وإن العاصمة تعرضت للهجوم 20 مرة في شهر أكتوبر وحده».

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان، إنها اعترضت 1185 من أصل 2023 طائرة مسيرة أطلقت الشهر الماضي مع عدم الاستدلال على موقع 738 طائرة أخرى.

وأضاف البيان «إجمالاً منذ بداية عام 2024، أطلقت موسكو 6987 طائرة هجومية مسيرة على أراضي أوكرانيا، واستهدفت أغلب الطائرات المسيّرة البنية التحتية المدنية والحيوية».

وقالت أوكرانيا، أمس، إنها دمرت 31 طائرة مسيّرة وصاروخاً واحداً في أحدث غارة روسية، مما ألحق أضراراً بمبان سكنية في منطقتين على الأقل ومحطة إطفاء في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

بدورها، أعلنت السلطات الروسية أنّ «مسيّرة» أوكرانية هاجمت مستودعاً للنفط في جنوب روسيا فجر أمس، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت 83 «مسيّرة» أخرى.

وقال حاكم منطقة «ستافروبول» فلاديمير فلاديميروف: «سقطت طائرة مسيّرة على مستودع للنفط في سفيتلوغراد، لا إصابات، وأجهزة الطوارئ تعمل في الموقع».