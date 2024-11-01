9 قتلى بانفجار في باكستان

إسلام أباد (وكالات)

قال مسؤولون إن قنبلة مثبتة في دراجة نارية انفجرت أمس بالقرب من مركبة تقل رجال شرطة، كانوا مكلفين بمرافقة موظفي حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم 5 أطفال، وإصابة 17 آخرين.

وقال فاتح محمد، قائد الشرطة المحلية، إن الهجوم وقع في منطقة «ماستونج»، بإقليم بلوشستان.

وأضاف أن عربة «ريكشاو» (بثلاث عجلات) تقل تلاميذ مدارس، كانت قريبة، عندما وقع الانفجار، مما أسفر عن مقتل 5 أطفال ورجل شرطة واثنين من المارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، وسيم بايج، إن بعض المصابين نقلوا إلى مستشفى في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

وأضاف أن 7 أشخاص لفظوا أنفاسهم الأخيرة في موقع الحادث، بينما توفي رجلان في المستشفى لاحقاً، حيث كانت حالتهما خطرة.

وقال قائد الشرطة في ماستونج، إن سيارة شرطة تعرضت للهجوم عندما كانت متجهة لمركز صحة لمرافقة موظفي حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تمر على المنازل، والتي بدأت الاثنين الماضي، لتطعيم 45 مليون طفل دون الخامسة، عقب زيادة في حالات الإصابة الجديدة.