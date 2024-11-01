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استئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة اليوم

طفل يتلقى جرعة من لقاح شلل الأطفال في قطاع غزة
2 نوفمبر 2024 01:08

غزة (الاتحاد)

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أعلنت منظمتا الصحة العالمية و«اليونيسيف» أمس، أن المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال سوف تستأنف اليوم السبت، في جزء من شمال قطاع غزة بعد تأجيلها من 23 أكتوبر الماضي بسبب عدم القدرة على الوصول والقصف المكثف، وأوامر الإخلاء الجماعي التي جعلت من المستحيل على الأسر إحضار أطفالها بأمان للتطعيم وتنظيم أنشطة الحملة.
وأكدت المنظمتان في بيان، أنه «تم ضمان الهدنة الإنسانية اللازمة لإجراء الحملة ومع ذلك فقد تم تقليص مساحة الهدنة بشكل كبير مقارنة بالجولة الأولى من التطعيم في شمال غزة والتي أجريت في سبتمبر، وهي الآن تقتصر على مدينة غزة فقط».
وأوضح البيان أنه «على الرغم من عدم إمكانية الوصول إلى جميع الأطفال المؤهلين في شمال غزة لكن اللجنة الفنية لشلل الأطفال في غزة اتخذت قراراً باستئناف الحملة، وبهدف التخفيف من خطر التأخير الطويل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال بلقاح شلل الأطفال، وإتاحة الفرصة  لتطعيم أولئك الذين تم إجلاؤهم مؤخراً إلى مدينة غزة من أجزاء أخرى من شمال القطاع».

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