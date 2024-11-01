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الرئيس البرازيلي يعلّق على انتخابات الرئاسة الأميركية

الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
2 نوفمبر 2024 00:54

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أن "وصول كامالا هاريس إلى الحكم سيكون أمرا جيدا"،  وذلك في مقابلة الجمعة مع قناة "إل إس اي" الفرنسية، قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وأضاف لولا، في هذه المقابلة التي ترجمت إلى الفرنسية، من دون ذكر اسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، "أعتقد أنه سيكون من الأفضل انتخاب كامالا هاريس للرئاسة".
وتابع "نتذكر هجوم الكابيتول"، لافتا إلى أن "الكراهية منتشرة في الولايات المتحدة، وأيضا في أوروبا وأميركا اللاتينية".
وقال الرئيس البرازيلي أيضا إن "وصول كامالا هاريس إلى الحكم سيكون أمرا جيدا".
وسئل لولا عن النزاع في أوكرانيا، فكرر أن "هناك دائما فرصة لبناء السلام"، مؤكدا إيمانه "بالحوار".
وأكد لولا أن الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني لن يشاركا في قمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر الحالي في البرازيل.
وقال "لم نوجه الدعوة إليهما لأننا لا نرى أن منتدى مجموعة العشرين هو مساحة (ملائمة) لهذا الأمر".
وأعلن بوتين، منتصف أكتوبر الماضي، أنه لا يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في البرازيل يومي 18 و19 نوفمبر لتجنب إحداث "اضطراب".

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