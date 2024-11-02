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ترامب وهاريس في ميلووكي في محاولة أخيرة للفوز بولاية ويسكونسن

ترامب وهاريس في ميلووكي في محاولة أخيرة للفوز بولاية ويسكونسن
2 نوفمبر 2024 08:36

استضاف كل من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب تجمعين على بعد 7 أميال من بعضهما البعض ليل الجمعة في منطقة ميلووكي في إطار حملة أخيرة لكسب الأصوات في أكبر مقاطعة في ولاية ويسكونسن المتأرجحة.
وتعد ميلووكي موطناً لأغلبية أصوات الديمقراطيين في ولاية ويسكونسن، لكن ضواحيها المحافظة يعيش فيها معظم الجمهوريين وهي منطقة حاسمة بالنسبة لترامب الذي يحاول استعادة الولاية التي فاز بها بفارق ضئيل في عام 2016 وخسرها في عام 2020 .
وكان أحد أسباب هزيمته هو انخفاض الدعم في ضواحي ميلووكي وزيادة أصوات الديمقراطيين في المدينة.
وقال هيلاريو ديليون، رئيس الحزب الجمهوري في المقاطعة: "يدرك المرشحان أن الطريق إلى البيت الأبيض يمر مباشرة عبر مقاطعة ميلووكي".
وهبطت طائرة نائبة الرئيس في مطار ميلووكي قبل حوالي 40 دقيقة من طائرة ترامب الخاصة... وتوقفت الطائرتان بالقرب من بعضهما البعض، إلا أن المرشحين المتنافسين لم يلتقيا، حيث تحرك موكب هاريس قبل هبوط طائرة ترامب. 

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