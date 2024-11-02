السبت 2 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

14 قتيلاً جرآد انهيار سقف محطة قطار في صربيا

14 قتيلاً جرآد انهيار سقف محطة قطار في صربيا
2 نوفمبر 2024 09:41

قضى 14 شخصاً على الأقل الجمعة بعد انهيار جزء من السقف الخارجي لمحطة قطار في نوفي ساد في شمال صربيا، وفق ما أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش.
وقال الرئيس عبر التلفزيون "نأمل أن تكون هذه الحصيلة النهائية، لقد قضى 14 شخصاً"، مشيراً إلى أنه لم يتم التعرف بعد على خمس جثث.
وأضاف فوتشيتش "يجب أن نتحد لدعم عائلات من فقدوا حياتهم وبذل كل ما في وسعنا لتقليل الأضرار ومساعدة من فقدوا أحباءهم قدر الإمكان".
وأوضح أن بين القتلى طفلاً عمره ستة أو سبعة أعوام.
وتعهد "أؤكد لكم أن المسؤولين عن ذلك سينالون عقابهم".
مع حلول الليل، قام سكان في نوفي ساد بوضع الشموع والزهور على نصب تذكاري أقيم قرب المحطة.
تم أيضا الإبلاغ عن عدة إصابات. وقالت فيسنا توركولوف مديرة المركز الطبي في مقاطعة فويفودينا وعاصمتها نوفي ساد، للصحافة إن ثلاثة أشخاص تم انتشالهم من تحت الأنقاض في حال حرجة، اثنان منهم يخضعان حاليا لعملية جراحية.
وأضافت أن "الإصابات خطيرة للغاية".
وأعلنت الحكومة السبت يوم حداد، بحسب بيان بثه التلفزيون العام.
من جانبه، وعد رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوتشيفيتش بإجراء تحقيق في أسباب الحادث.

أخبار ذات صلة
مقتل 8 أشخاص جراء انهيار سطح لمحطة للسكك الحديدية شمال صربيا
«الإجهاد العضلي» يُبعد يامال من إسبانيا
المصدر: آ ف ب
صربيا
آخر الأخبار
«اشتباه منشطات» لعداء اليابان
الرياضة
«اشتباه منشطات» لعداء اليابان
اليوم 13:11
الحمادي أصغر حارس في تاريخ «المحترفين»!
الرياضة
الحمادي أصغر حارس في تاريخ «المحترفين»!
اليوم 13:01
ارتفاع حصيلة القتلى فيضانات إسبانيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات إسبانيا
اليوم 12:44
استقبال رائع لأصحاب إنجاز «الإمارات المدرسي» في «الألعاب العالمية»
الرياضة
استقبال رائع لأصحاب إنجاز «الإمارات المدرسي» في «الألعاب العالمية»
اليوم 12:30
الحرس الوطني في واشنطن على أهبة الاستعداد لتأمين الانتخابات
الأخبار العالمية
الحرس الوطني في واشنطن على أهبة الاستعداد لتأمين الانتخابات
اليوم 12:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©