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روسيا تحرز مزيدا من التقدم الميداني في شرق أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة دونتسك
2 نوفمبر 2024 17:19

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا حيث تسارع تقدم قواتها في الأيام الأخيرة.
وقالت الوزارة إن قواتها سيطرت على قرية "كوراخيفكا" الكبيرة القريبة من مدينة "كوراخوف" الصناعية في منطقة دونيتسك الشرقية.
كذلك، أكّدت أن القوات الروسية سيطرت على قرية "بيرشورافنيفي" الصغيرة في منطقة خاركيف القريبة من منطقة لوغانسك الشرقية.
وسيطر الجيش الروسي على 478 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية في أكتوبر الماضي، وهو رقم قياسي منذ الأسابيع الأولى للأزمة في مارس 2022، وفق تحليل أجرته وسائل إعلام لبيانات المعهد الأميركي لدراسة الحرب.

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