السبت 2 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أبرز قرارات مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي

جانب من فعاليات مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي في كولومبيا
2 نوفمبر 2024 18:39

اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع الحيوي (كوب 16) في مدينة "كالي" بكولومبيا، على مجموعة من القرارات من أجل حماية الطبيعة.
من بين القرارات اتفاق على كيفية دفع شركات، في قطاعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل، تكاليف استخدام المعلومات الجينية المستمدة من التنوع الحيوي في عملياتها للأبحاث والتطوير.
واجتمع نحو 200 دولة في مدينة "كالي" بهدف تنفيذ "اتفاقية كونمينغ-مونتريال" الإطارية العالمية للتنوع الحيوي لعام 2022، والتي تهدف إلى وقف التدهور السريع للطبيعة بحلول 2030.
يمكن أن توفر هذه المدفوعات مليارات الدولارات للحفاظ على الطبيعة والتي ستُوجه إلى صندوق يوزع نصف العوائد على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
تستخدم البيانات الجينية المتوفرة من الطبيعة في مجموعة واسعة من المنتجات بدءا من أنواع معينة من الأرز حتى صناعة أنواع من ملابس الجينز.

أخبار ذات صلة
قادة بيئة عالميون يشاركون في أكبر مؤتمر لحماية الطبيعة بكولومبيا
  • مؤتمر
    مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي في كولومبيا

جاء اتفاق اليوم بعد أن اتفقت الدول، أمس الجمعة، على قرار تشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية للتشاور بشأن قرارات المنظمة الدولية المعنية بالحفاظ على الطبيعة.
كما اتفقت أيضا، أمس، على إجراء يعترف بدور الأشخاص من أصل أفريقي في رعاية الطبيعة والذي قالت كولومبيا إنه سيتيح لهذه المجتمعات الاستفادة من الموارد لتمويل مشروعات التنوع الحيوي والمشاركة في المناقشات البيئية العالمية.
كان الاتفاق بشأن الدفع مقابل الحصول على المعلومات الجينية سيتعثر على ما يبدو وسط خلافات بين دول، إذ استمرت المفاوضات على الاتفاق طوال الليلة الماضية قبل اعتماد هذا الإجراء.
ومن بين القطاعات، التي من المتوقع أن تدفع مقابل استخدام المعلومات الجينية، الأدوية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية.
ويشير النص، الذي اعتمده مؤتمر (كوب 16)، إلى أن تمويل الصندوق، الذي سيعرف باسم "صندوق كالي" على اسم المدينة المضيفة للمؤتمر، سيأتي من مدفوعات من الشركات المؤهلة التي من المتوقع أن تساهم بنسبة 0.1 بالمئة من إيراداتها أو واحد بالمئة من أرباحها.

المصدر: آ ف ب
التنوع الحيوي
حماية الطبيعة
«كوب 16»
آخر الأخبار
أرسنال يسقط في قبضة نيوكاسل
الرياضة
أرسنال يسقط في قبضة نيوكاسل
اليوم 18:57
طائرة مسيرة في سماء العاصمة كييف
الأخبار العالمية
كييف تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة
اليوم 18:53
جانب من فعاليات مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي في كولومبيا
الأخبار العالمية
أبرز قرارات مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي
اليوم 18:39
سيميوني: «لا معنى» للمباريات في الفيضانات
الرياضة
سيميوني: «لا معنى» للمباريات في الفيضانات
اليوم 18:33
خماسية لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي
الرياضة
خماسية لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي
اليوم 18:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©