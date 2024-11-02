السبت 2 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كييف تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة

طائرة مسيرة في سماء العاصمة كييف
2 نوفمبر 2024 18:53

قال مسؤولون في كييف إن هجوما بطائرات مسيرة شن على العاصمة الأوكرانية بدأ الليلة الماضية واستمر حتى منتصف نهار اليوم السبت.
وأكد المسؤول العسكري سيرهي بوبكو أن حطام طائرات مسيرة سقط على ست مناطق في كييف بعد إسقاط تلك الطائرات، مما أدى إلى إصابة شرطي وإلحاق أضرار بعدد من المباني واندلاع حرائق.
وكان رئيس البلدية فيتالي كليتشكو قد ذكر، في وقت سابق، أن شخصين أصيبا جراء الهجوم.
وكتب بوبكو، عبر منصات التواصل الاجتماعي "ليلة أخرى. إنذار آخر بغارات جوية. هجوم آخر بطائرات مسيرة.
وأضاف أن جميع الطائرات المسيرة، التي كانت تستهدف كييف، أسقطت.

أخبار ذات صلة
انفجارات تهز عاصمة أوكرانيا
تشاد.. مقتل عشرات الجنود بهجوم إرهابي على قاعدة عسكرية
  • تصاعد الدخان إثر قصف طائرة مسيرة على العاصمة كييف
    تصاعد الدخان إثر قصف طائرة مسيرة على العاصمة كييف

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية "دي.تي.إي.كيه" إن أضرارا لحقت بخط الجهد العالي الذي يغذي العاصمة وشبكتي توزيع في منطقة كييف.
وأضافت، في بيان، أن الإصلاحات جارية بينما عادت الكهرباء إلى معظم أنحاء المنطقة.
وأفاد مراسلون صحافيون بسماع دوي انفجارات داخل المدينة وفي محيطها خلال فترة دوي صفارات الإنذار التي امتدت لما يزيد عن خمس ساعات. وشوهدت طائرة مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض في سماء المدينة وسط دوي أعيرة نارية لأسلحة آلية.
وقال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 39 من أصل 71 طائرة مسيرة.
وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تقارير وردت أيضا عن قصف على مناطق أخرى.

المصدر: رويترز
كييف
طائرات مسيرة
هجوم
آخر الأخبار
أرسنال يسقط في قبضة نيوكاسل
الرياضة
أرسنال يسقط في قبضة نيوكاسل
اليوم 18:57
طائرة مسيرة في سماء العاصمة كييف
الأخبار العالمية
كييف تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة
اليوم 18:53
جانب من فعاليات مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي في كولومبيا
الأخبار العالمية
أبرز قرارات مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي
اليوم 18:39
سيميوني: «لا معنى» للمباريات في الفيضانات
الرياضة
سيميوني: «لا معنى» للمباريات في الفيضانات
اليوم 18:33
خماسية لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي
الرياضة
خماسية لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي
اليوم 18:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©