اليابان تحث 200 ألف على إخلاء منازلهم بسبب أمطار غزيرة

حثت السلطات نحو 200 ألف شخص في غرب اليابان على إخلاء منازلهم، اليوم السبت، محذرة من حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات بسبب أمطار غزيرة ناتجة من عاصفة استوائية فوق البلاد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن "الهواء الدافئ الرطب... يتسبب في هطول أمطار غزيرة مع عواصف رعدية في غرب اليابان" ويعود ذلك جزئيا إلى الإعصار "كونغ-ري" الذي خفض تصنيفه إلى نظام ضغط منخفض.

وأعلن مسؤول في مدينة "ماتسوياما" أن المدينة "أصدرت تحذيرا عالي المستوى، وحثت 189552 من السكان في مناطقها العشر على الإخلاء وتأمين السلامة على الفور".

فيضانات في مدينة "ماتسوياما" في اليابان

وليس أمر الإخلاء إلزاميا، والتحذير الأعلى مستوى في اليابان يصدر عادةً عندما يكون من المحتمل للغاية أن يكون نوع ما من الكوارث قد حدث بالفعل.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الانزلاقات الأرضية والفيضانات قد تؤثر على غرب اليابان السبت وشرقها الأحد.

وبسبب الأمطار، علقت لفترة وجيزة صباحا قطارات الطلقة (شينكانسن) بين طوكيو ومنطقة فوكوكا الجنوبية قبل استئنافها لاحقا.

وضرب الإعصار "كونغ-ري" تايوان الخميس، وهو أحد أكبر العواصف التي ضربت الجزيرة منذ عقود.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 690 شخصا، وفقًا للوكالة الوطنية للإطفاء، التي أضافت وفاة عامل مهاجر إلى حصيلة القتلى اليوم السبت.