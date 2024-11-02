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الرئيس النمساوي يخضع لعملية جراحية

الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
2 نوفمبر 2024 21:28

من المقرر أن يخضع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين لعملية جراحية في العمود الفقري، وفقا لما نقله مكتبه اليوم السبت.
وأضاف المكتب أن المستشار كارل نيهامر سيحل محل الرئيس خلال فترة علاجه وتعافيه.
ويعاني فان دير بيلين‬‬، البالغ 80 عاما، والذي يتولى رئاسة النمسا منذ عام 2017، من مشكلات صحية في منطقة الظهر منذ بداية العام.
وقال مكتبه "لقد تدهورت حالته في الآونة الأخيرة. ولذلك، سوف يخضع لعملية جراحية في العمود الفقري في فيينا خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكتب المستشار نيهامر، على منصة "إكس"، قائلا "أتمنى للرئيس الاتحادي... الشفاء العاجل".

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