امرأة تنجو بأعجوبة إثر الفيضانات في إسبانيا

بعد أيام من الفياضانات المدمرة التي اجتاحت إسبانيا، تمكنت قوات الطوارئ في منطقة فالنسيا، التي تضررت بشدة، من إنقاذ امرأة محاصرة داخل سيارة بجانب جثة شقيقة زوجها.

ونشرت الشرطة في بلدية "مونكادا"، مقطع فيديو على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يظهر مارتين بيريز رئيس الدفاع المدني في فالنسيا، وهو يعلن للعاملين نبأ إنقاذ المرأة وسط تصفيق من جانبهم.

وأفادت وكالة الصحافة الأوروبية، نقلا عن صحيفة "لاس بروفينسياس" المحلية، بأن المرأة حوصرت في السيارة في بلدية "بينيتوسر" جنوب مدينة فالنسيا لمدة ثلاثة أيام إلى جانب جثة شقيقة زوجها.

وسمع عمال الإغاثة صراخ المرأة وهم يسحبون السيارات العالقة في نفق.

لاحقا، خضعت المرأة للفحص الطبي، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الأخرى بشأن حالتها الصحية. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الإسبانية، لقى 211 شخصا حتفهم في العواصف الشديدة التي ضربت البلاد يوم الثلاثاء الماضي، معظمهم في منطقة فالنسيا.