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الصين تجلي 282 ألف شخص مع اقتراب إعصار

وصول الإعصار «كونج-ري» إلى البر الصيني
2 نوفمبر 2024 22:00

بكين (وكالات)
أجلت سلطات مقاطعة تشجيانج في شرق الصين 282 ألف شخص، قبيل وصول الإعصار «كونج-ري» الذي يتوقع أن يحل مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة ومخاطر مرتفعة لحدوث فيضانات في المقاطعة.
وفتحت السلطات المختصة أكثر من 10600 ملجأ في شتى أنحائها لتوفير الأغذية ومياه الشرب لمن تم إجلاؤهم بشكل مؤقت.
جاءت عملية الإجلاء واسعة النطاق، مع اقتراب الإعصار المذكور من السواحل الشرقية للبر الرئيسي الصيني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي الوقت نفسه، تم تعليق تشغيل جميع الخطوط الـ152 لنقل الركاب عبر العبارات بما يشمل 347 سفينة، بينما توقفت أعمال البناء لـ136 مشروعاً متعلقاً بالبنية المائية، وتم نقل 675 سفينة بناء إلى مناطق آمنة. 
بدوره، اتخذ قطاع الزراعة في المقاطعة أيضاً إجراءات وقائية في مسعى لتقليل الخسائر المحتملة، بما في ذلك تنظيف قنوات الصرف وتدعيم الدفيئات وحصاد الخضراوات والفواكه الموسمية قبيل حلول الإعصار. 

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