"الصحة العالمية": جرحى بقصف على مركز تطعيم في شمال غزة

أفاد تيدروس ادهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال أصيبوا بعد تعرض مركز للتلقيح ضد شلل الأطفال ل"قصف" في شمال قطاع غزة اليوم السبت.

وكتب غيبرييسوس، على منصة "اكس"، أن "مركز الشيخ رضوان للعناية الصحية الأولية في شمال غزة تعرض لقصف اليوم فيما كان ذوو أطفال يصطحبونهم للتلقيح ضد شلل الأطفال، في منطقة تشهد هدنة إنسانية تم التوافق في شأنها للسماح بمواصلة عملية التطعيم".

وحذّرت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن العاملين في مجال الصحة لم يتمكنوا من الوصول إلى حوالي 15 ألف طفل دون سن العاشرة في شمالي غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن آلاف السكان جلبوا أطفالهم إلى المراكز الطبية التي أقيمت في شمالي غزة، بحلول فترة ما بعد الظهر، ليحصلوا على التطعيم.

ومن المفترض أن يحصل نحو 119 ألف طفل على الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال، وفقا لمنظمة اليونيسف.

كانت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف أعلنتا، أمس الجمعة، أن المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال القطاع ستبدأ اليوم.