بولندا تردّ على طلب كييف الحصول على طائرات مقاتلة

ردت بولندا، اليوم السبت، على دعوة من أوكرانيا لتسليمها مزيدا من الطائرات المقاتلة لمساعدتها في أزمتها الحالية.

ورفض وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، شكاوى أوكرانيا بشأن عدم إرسال الطائرات المقاتلة التي سبق أن تم التعهد بتوفيرها لكييف.

ونقلت قناة (بولسات) الإخبارية عن السياسي الليبرالي المحافظ قوله اليوم السبت "لدينا احتياجاتنا الدفاعية الخاصة".

وقال سيكورسكي إن أوكرانيا لا بد أن تستوعب أن بولندا "كدولة على الجبهة" يتعين أن تكون لها وسيلة ردع. يأتي رد الوزير البولندي بعد أن اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وارسو باختلاق أعذار للتملص من إرسال طائرات إضافية من طراز "ميغ- 29" إلى بلاده.