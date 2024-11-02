إصدار 17 ألف بطاقة اقتراع لناخبين لم يتسلموها في بنسلفانيا

بنسلفانيا (وكالات)

أمر قاضٍ في ولاية بنسلفانيا، أمس، مجلس انتخابات مقاطعة إيري بإصدار بطاقات اقتراع لما يصل إلى 17 ألف ناخب لم يتلقوا بطاقات الاقتراع المطلوبة عبر البريد قبل انتخابات الخامس من نوفمبر.

ورفع الحزب الديمقراطي في الولاية دعوى قضائية الأربعاء الماضي ضد مجلس انتخابات المقاطعة، اعتراضاً على تقاعسه عن إرسال ما بين 10 آلاف و20 ألف بطاقة من بطاقات الاقتراع المطلوبة بالبريد.

وفي الدعوى القضائية، قال الحزب، إن التقاعس أدى إلى تأخير وصعوبات كبيرة في الإدلاء بالأصوات، وربما انتهك حق التصويت للعديد من الناخبين.

وتعد ولاية بنسلفانيا واحدة من الولايات السبع المتأرجحة التي من المرجح أن تحدد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.

ولدى الولاية 19 صوتاً في المجمع الانتخابي، لذا فهي تعد الجائزة الأكبر بين الولايات المتأرجحة، ويرى كل من الديمقراطيين والجمهوريين أن الفوز فيها ضروري.

وأمر القاضي ديفيد ريدج من محكمة مقاطعة إيري للدعاوى العامة، مجلس الانتخابات بتمديد التصويت المبكر حتى الرابع من نوفمبر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تساوي الكفة بين المرشحين في ولاية بنسلفانيا قبل انتخابات الثلاثاء المقبل.