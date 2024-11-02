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واشنطن تستعد لأي عنف محتمل قبل الانتخابات

أفراد من الحرس الوطني الأميركي
3 نوفمبر 2024 01:11

واشنطن (وكالات)

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تستعد مدينة واشنطن لأي تكرار محتمل لأعمال العنف التي هزّتها قبل أربع سنوات عندما خسر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وحذّرت سلطات العاصمة الأميركية من أنه يمكن توقع بيئة أمنية متقلّبة في الأيام وحتى الأسابيع التالية لإغلاق مراكز الاقتراع، مضيفة أنها لا تتوقع إعلان الفائز في يوم الانتخابات.
وقال حاكم ولاية واشنطن، إنه يجهز أفراداً من الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل، وذلك بعد ورود معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024.
وتعد الولاية واحدة من اثنتين شهدتا إضراماً للنيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي.
وتشير استطلاعات الرأي أن من المتوقع أن تفوز المرشحة الديمقراطية على الجمهوري في الولاية بسهولة.
وكتب حاكم الولاية جاي إنسلي في رسالة نُشرت على موقعه على الإنترنت: بناءً على معلومات عامة ومحددة ومخاوف بشأن احتمال وقوع أعمال عنف أو أي نشاط غير قانوني آخر يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2024، أريد التأكد من أننا مستعدون تماماً لأي موقف.
وقال إنسلي، إن مئات من بطاقات الاقتراع تعرضت للتلف أو التدمير نتيجة استخدام عبوة حارقة في صندوق الاقتراع بمدينة فانكوفر.

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