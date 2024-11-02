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محتجون يحتجزون عشرات الجنود في بوليفيا

مواجهات بين محتجين زقزات أمن في بوليفيا
2 نوفمبر 2024 23:58

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية، اليوم السبت، أن محتجين يحتجزون ما لا يقل عن 200 جندي كرهائن، في أحدث تصعيد في المواجهة مع الدولة.
وقالت الوزارة إن ثلاث وحدات عسكرية في مقاطعة تشاباري "تعرضت لهجوم من قبل مجموعات غير نظامية"، الجمعة، حيث "احتجز المهاجمون أكثر من 200 عسكري كرهائن".
وأضافت أن المحتجين استولوا على أسلحة وذخائر.
وأرسلت الحكومة قوات إلى منطقة "كوتشابامبا" لمساعدة الشرطة في إزالة حواجز الطرق.
وكانت التقارير الأولية، أشارت، الجمعة، إلى اعتقال 20 جنديا فقط.
وأظهر مقطع فيديو، بث يوم الجمعة، 16 جنديًا محاطين بمتظاهرين يحملون عصيًا مدببة.
وسمع رجل، يرتدي الزي الرسمي، يقول: "لقد قطعوا عنا الماء والكهرباء واحتجزونا كرهائن".

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