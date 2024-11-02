مستوطنون يستولون على أراض فلسطينية جنوب الضفة

القدس (الاتحاد)

استولى مستوطنون إسرائيليون، أمس، على أراض فلسطينية في بلدة خلايل اللوز بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لمصادرتها.

وقال فادي عبيات، أحد سكان البلدة، إن مستوطنين إسرائيليين نصبوا بيتاً متنقلاً «كرفان» على أراض بالقرية، تزيد مساحتها على 60 دونماً، مؤكداً أن المستوطنين شرعوا بأعمالهم خلال الليل، ويواصلون أعمال تجريف بالمنطقة، تمهيداً لعمليات بناء أخرى.

وأشار إلى أن المنطقة تتعرض لهجمات متواصلة من قبل مستوطنين، يتخللها اعتداءات على المنازل والأهالي، لإجبارهم على الرحيل.

وحذر عبيات من أن السيطرة على المنطقة تعني فصل مدينة بيت لحم عن قراها الجنوبية، وتشكيل حلقة وصل بين مستوطنتي «أفرات و تقوع» المقامتين على أراض فلسطينية، جنوب بيت لحم.

وسبق أن كشف مركز حقوقي إسرائيلي في مايو الماضي، عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير المواطنين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين.