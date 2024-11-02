ضربة إسرائيلية تغلق معبراً حدودياً بين لبنان وسوريا

دمشق (وكالات)

استهدفت طائرات إسرائيلية خلال الساعات الماضية بغارتين جويتين معبر جوسيه -القاع الذي يعتبر من المعابر الشرعية في ريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وذكر المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي، أمس، أن ذلك أدى إلى خروج المعبر عن الخدمة، دون معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.

وطبقا للمرصد، تشهد الحدود السورية اللبنانية تصعيداً إسرائيلياً على المعابر والنقاط الحدودية، في محاولة لقطع طرق الإمداد عن حزب الله اللبناني والمجموعات المتواجدة في سوريا.

قال وزير النقل اللبناني علي حمية: إن ضربة إسرائيلية قرب معبر حدودي بين شمال شرق لبنان وسوريا أدت إلى إغلاق المعبر بعد معاودة فتحه جزئياً، مضيفاً أن الغارة أصابت الموقع ذاته داخل سوريا.