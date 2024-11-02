روسيا تتهم أوكرانيا بعرقلة عملية تبادل أسرى الحرب

موسكو (وكالات)

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أمس إن أوكرانيا تعرقل عملية لتبادل أسرى الحرب.

وأضافت زاخاروفا أن وزارة الدفاع الروسية عرضت على كييف تسليم أكثر من 935 أسير حرب أوكرانيا، لكن كييف تسلمت 279 أسيراً فقط.

وذكرت زاخاروفا للصحفيين «لم ترفض روسيا قط إجراء حوار حول عمليات تبادل أسرى الحرب»، مضيفة أن التصريحات المخالفة لذلك هي مجرد أكاذيب ملفقة لتشويه سمعة روسيا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على بلدتين شرقي أوكرانيا بعد معارك خاضتها القوات الروسية على الجبهتين كبدت خلالها القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح والمعدات.