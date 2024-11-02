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هاريس وترامب يكثفان نشاطهما في آخر أيام حملة الرئاسة

كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي
3 نوفمبر 2024 01:04

تنافست كامالا هاريس ودونالد ترامب، السبت، في الولايات المتأرجحة في نهاية الأسبوع الأخير من الانتخابات الأميركية الأكثر توتراً في العصر الحديث، حيث حثت المرشحة الديمقراطية الناخبين على "طي صفحة" ما قالت إنه سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الجمهوريون.
ومع بقاء ثلاثة أيام فقط على انتهاء الحملة الانتخابية، أدلى 73 مليون شخص بأصواتهم مبكرا بالفعل، ومن المتوقع أن يتوجه كثيرون آخرون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد قبل ذروة يوم الانتخابات يوم الثلاثاء.
قد تواجه البلاد، والعالم، بعد ذلك انتظارًا شديدًا لمعرفة ما إذا كانت هاريس ستصبح أول رئيسة للولايات المتحدة أم إن كان ترامب سيحقق عودة مذهلة إلى السلطة بعد حملته غير المسبوقة لإلغاء خسارته في محاولة إعادة انتخابه عام 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
فقد عقد كلا المرشحين تجمعات في ولاية كارولينا الشمالية، وتحدثت هاريس أيضًا إلى مؤيديها في جورجيا، وهي ولاية أخرى من الولايات السبع المتأرجحة التي يُنظر إليها على أنها مفاتيح النصر في المنافسة. وأجرى ترامب  توقفا في ولاية فرجينيا.
ستستمر جولات الخطب أمام آلاف الأشخاص في كل محطة يوم الأحد عندما تعقد هاريس عدة تجمعات في ولاية ميشيغان المتأرجحة ويجتمع ترامب مع أنصاره في جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا.
ومع بقاء أقل من ثلاثة أيام قبل إغلاق صناديق الاقتراع الأخيرة، يسعى ترامب (78 عاماً) وهاريس (60 عاماً) إلى جذب عدد صغير من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد، والأهم من ذلك، يحاولان تنشيط قواعدهما للخروج والتصويت.

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المصدر: آ ف ب
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