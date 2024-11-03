استطلاع: احتدام السباق الرئاسي بين هاريس وترامب

أظهر أحدث استطلاع للرأي أن المنافسة لا تزال محتدمة بين المرشحين، الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، في الولايات الأميركية السبع الحاسمة قبل يومين من الانتخابات الرئاسية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا، تقدما طفيفا لنائبة الرئيس هاريس في ولايات نيفادا وكارولاينا الشمالية وويسكونسن، بينما يتقدم الرئيس السابق ترامب في ولاية أريزونا. ويتنافس الاثنان بشكل متقارب في ولايات ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا.

شمل الاستطلاع 7879 ناخبا محتملا في الولايات السبع في الفترة من 24 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر الجاري.

وجاء هامش الخطأ في الاستطلاع في الولايات السبع جميعها بنسبة 3.5 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع أن نحو 40 بالمئة من المشاركين فيه أدلوا بأصواتهم بالفعل وأن هاريس تقدمت بين هؤلاء الناخبين بثماني نقاط مئوية، بينما تقدم ترامب بين الناخبين المحتملين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شدة المنافسة بين المرشحين في بنسلفانيا تظهر أن ترامب يكتسب زخما في ولاية تقدمت فيها هاريس بأربع نقاط مئوية في جميع استطلاعات الرأي السابقة التي أجرتها الصحيفة.