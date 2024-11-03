الإثنين 4 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة 5 مهاجرين خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري

قوارب مهجورة بعد أن أوصلت مهاجرين إلى الجزر الإسبانية
4 نوفمبر 2024 00:19

قالت هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية إن خمس جثث عُثر عليها طافية في المحيط الأطلسي، الأحد، بعدما ثُقب القارب المطاطي الذي كانوا على متنه على بعد نحو 90 كيلومترا (56 ميلا) قبالة لانثاروتي، إحدى جزر الكناري.
وقال متحدث باسم الهيئة إن طائرة إنقاذ رصدت قاربين مطاطيين متجهين نحو الأرخبيل وكان أحدهما مثقوبا.
وتمكنت الطائرة من إنزال قاربي نجاة وإنقاذ 17 شخصا من قارب و80 من الآخر، لكنها عثرت على خمس جثث أيضا.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) إن أكثر من 1500 شخص أنقذوا خلال مطلع هذا الأسبوع.
وذكرت، في تقرير الأحد، أن 48 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري على متن قارب قبل ثلاثة أسابيع.
وأشارت الوكالة إلى إنقاذ عشرة مهاجرين آخرين من القارب ذاته بالقرب من جزيرة "إل ييرو" السبت.

أخبار ذات صلة
ارتفاع جديد لعدد قتلى الفيضانات في إسبانيا
امرأة تنجو بأعجوبة إثر الفيضانات في إسبانيا
المصدر: وكالات
مهاجرون
إسبانيا
غرق قارب
آخر الأخبار
رواية برشلونة و«الفار».. «فلتحيا التكنولوجيا»
الرياضة
رواية برشلونة و«الفار».. «فلتحيا التكنولوجيا»
اليوم 14:36
مدرب برشلونة يحذر لاعبيه قبل موقعة ريد ستار في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
مدرب برشلونة يحذر لاعبيه قبل موقعة ريد ستار في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:15
إنزاجي: «القوة الضاربة» جاهزة لمواجهة المدفعجية في دوري الأبطال
الرياضة
إنزاجي: «القوة الضاربة» جاهزة لمواجهة المدفعجية في دوري الأبطال
اليوم 14:15
الدنماركي بيترسين بطل موسم جولة التحدي للجولف
الرياضة
الدنماركي بيترسين بطل موسم جولة التحدي للجولف
اليوم 14:00
رئيس الدولة ورئيسة سلوفينيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيسة سلوفينيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©