وفاة 5 مهاجرين خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري

قالت هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية إن خمس جثث عُثر عليها طافية في المحيط الأطلسي، الأحد، بعدما ثُقب القارب المطاطي الذي كانوا على متنه على بعد نحو 90 كيلومترا (56 ميلا) قبالة لانثاروتي، إحدى جزر الكناري.

وقال متحدث باسم الهيئة إن طائرة إنقاذ رصدت قاربين مطاطيين متجهين نحو الأرخبيل وكان أحدهما مثقوبا.

وتمكنت الطائرة من إنزال قاربي نجاة وإنقاذ 17 شخصا من قارب و80 من الآخر، لكنها عثرت على خمس جثث أيضا.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) إن أكثر من 1500 شخص أنقذوا خلال مطلع هذا الأسبوع.

وذكرت، في تقرير الأحد، أن 48 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري على متن قارب قبل ثلاثة أسابيع.

وأشارت الوكالة إلى إنقاذ عشرة مهاجرين آخرين من القارب ذاته بالقرب من جزيرة "إل ييرو" السبت.