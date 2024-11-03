«الأونروا»: بدلاً من حظر الوكالة يجب إنهاء الصراع في غزة

غزة (الاتحاد)

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بقطاع غزة، بدلاً من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها.

وأضاف لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة «إكس»، أن «تفكيك (الأونروا) في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم».

وقال: «بدلاً من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها يجب أن ينصب التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بغزة».

وتساءل لازاريني: «لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر (الأونروا) أو استبدالها».

وحذر المسؤول الأممي بأنه «من دون التعليم ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرف، ويقعون فريسة للاستغلال».

وحتى أكتوبر 2023، قدمت «الأونروا» التعليم لأكثر من 300 ألف فتى وفتاة في غزة، ما يشكل نصف مجموعة أطفال المدارس بالقطاع، حسب المصدر نفسه.

وشدد على أن «أطفال غزة الآن يخسرون عاماً ثانياً من التعليم».

وأشار إلى أن «الأونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها، وفي الضفة الغربية، يتلقى ما يقرب من 50 ألف طفل التعليم في هذه المدارس».