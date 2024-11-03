الإثنين 4 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا»: بدلاً من حظر الوكالة يجب إنهاء الصراع في غزة

موظفو «الأونروا» في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (أرشيفية)
4 نوفمبر 2024 01:13

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترجيحات إسرائيلية باستمرار عمليات شمال غزة 6 أشهر
«يونيسيف» تطالب إسرائيل بالتحقيق باستهداف أحد موظفيها في «جباليا»

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بقطاع غزة، بدلاً من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها.
وأضاف لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة «إكس»، أن «تفكيك (الأونروا) في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم».
وقال: «بدلاً من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها يجب أن ينصب التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بغزة».
وتساءل لازاريني: «لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر (الأونروا) أو استبدالها».
وحذر المسؤول الأممي بأنه «من دون التعليم ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرف، ويقعون فريسة للاستغلال».
وحتى أكتوبر 2023، قدمت «الأونروا» التعليم لأكثر من 300 ألف فتى وفتاة في غزة، ما يشكل نصف مجموعة أطفال المدارس بالقطاع، حسب المصدر نفسه.
وشدد على أن «أطفال غزة الآن يخسرون عاماً ثانياً من التعليم».
وأشار إلى أن «الأونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها، وفي الضفة الغربية، يتلقى ما يقرب من 50 ألف طفل التعليم في هذه المدارس».

الأونروا
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
فيليب لازاريني
آخر الأخبار
مركز اقتراع في ولاية ميشيغان
الأخبار العالمية
الأميركيون يستعدون غداً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
4 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
ترجيحات إسرائيلية باستمرار عمليات شمال غزة 6 أشهر
4 نوفمبر 2024
هاريس في برنامج «ساترداي نايت لايف» للسخرية من ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس في «حزام الصدأ» وترامب بالولايات الحاسمة
4 نوفمبر 2024
كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ولاية فيرمونت.. اللون الأزرق «الداكن»
4 نوفمبر 2024
بايدن يدلي بصوته في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير
الأخبار العالمية
ولاية ديلاوير.. الإعلام يبحث عن نتائج انتخابات الكونجرس!
4 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©