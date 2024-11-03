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الأميركيون يستعدون غداً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

مركز اقتراع في ولاية ميشيغان
4 نوفمبر 2024 01:14

عبدالله أبوضيف (القاهرة، واشنطن)

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يستعد ملايين الناخبين الأميركيين، غداً، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، لاختيار ساكن البيت الأبيض الجديد، حيث تطمح هاريس لأن تكون أول سيدة رئيساً لأميركا في تاريخ البلاد، فيما يسعى ترامب للعودة مجدداً للرئاسة.
وقالت رئيسة منصة «البيت الأبيض بالعربية»، مرح البقاعي لـ«الاتحاد» إنه بالنسبة للولايات السبع المتأرجحة، فإن ترامب يركز على الأميركيين ذات الأصول الأفريقية، كما يركز أيضاً على الشباب الذين يظهرون اهتماماً أكبر بالانتخابات.
وفي المقابل، تحاول هاريس استقطاب النساء، وتستغل الفارق العمري بينها وبين ترامب، خصوصاً في ظل بعض الانتقادات المتعلقة بقدرته على التواصل. 
وأشارت البقاعي إلى أنه مع ذلك تظل شعبية ترامب قوية، حيث يخاطب الناخبين بشكل مباشر، بينما يعاني خطاب هاريس من الغموض.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير بين المرشحين، ما يعكس التحديات المقبلة قبل الانتخابات المقررة غداً الثلاثاء.
ومع اقتراب موعد الحسم، تشير التوقعات إلى أن ولايات بنسلفانيا ووسكونسن ونيفادا سوف تصوت لصالح هاريس، بينما تميل أريزونا وجورجيا لترامب، ومع ذلك، فإن الفارق بين المرشحين في هذه الولايات أقل من 1%، مما يترك الأمور مفتوحة على مصراعيها.
وأوضح المحلل السياسي الأميركي أشلي أنصاره، لـ«الاتحاد» أن الوضع لا يزال غير واضح، وأن التوقعات تشير إلى أن هاريس قد تحصل على 226 صوتاً من المجمع الانتخابي، في حين أن ترامب قد يحصل على ما بين 219 و221 صوتاً، و«المطلوب 270 صوتاً للحصول على الفوز». 
وفيما يتعلق بالولايات الأخرى، فإن الوضع يبدو متبايناً، حيث يتوقع أن يفوز ترامب في ولايات مثل فلوريدا وأوهايو، لكن الأمر يبقى مفتوحاً بالنسبة لبقية الولايات، وتتجه كاليفورنيا ونيويورك، أكبر الولايات، لصالح هاريس، بينما يبقى الوضع في الولايات المتأرجحة قيد الانتظار حتى لحظة التصويت.

جي دي فانس
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